Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 10-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с пятью автомобилями произошло на внутренней стороне 10-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Оперативные службы города уже работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших выясняются.

В Дептрансе предупредили, что из-за ДТП движение в этом районе затруднено на 1,4 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее водитель мотоцикла и пешеход погибли в результате ДТП на улице Борисовские пруды в Москве. Предварительно, мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

Еще одна авария произошла на Молодежной улице, в районе дома 3, где водитель Geely на нерегулируемом переходе наехал на двух пешеходов – женщину и ребенка. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.