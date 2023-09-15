Несколько автомобилей столкнулись в районе МЦК Ростокино

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Столкновение нескольких автомобилей произошло в районе станции Московского центрального кольца Ростокино на внутренней стороне Московского скоростного диаметра. В результате ДТП одна машина перевернулась, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам посоветовали выбирать альтернативные пути объезда.

До этого ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице. После столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Из-за аварии были временно перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.

Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda, в салоне которого, помимо водителя, находились трое пассажиров.

По предварительным данным, 21-летний виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек: водители двух автомобилей, а также трое пассажиров такси. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело.

Устроивший аварию в центре Москвы водитель ехал со скоростью около 150 километров в час