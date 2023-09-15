Уголовное дело грозит виновнику ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

В отношении виновника ДТП, произошедшего ночью на 1-й Тверской-Ямской улице, могут возбудить уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что на их контроле находится принятие решения о возбуждении дела в отношении 21-летнего мужчины, управлявшего автомобилем Mercedes. Речь идет о статье 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Уточняется, что здоровью пассажирки такси причинен тяжкий вред.

Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda, в салоне которого, помимо водителя, находились трое пассажиров.

По предварительным данным, 21-летний виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек: водители двух автомобилей, а также трое пассажиров такси. Их доставили в медицинские учреждения города. Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло минувшей ночью в районе дома № 36с1. После столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Из-за аварии были временно перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.



Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице