Проезжую часть на 84-м километре МКАД освободили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Проезжую часть освободили на 84-м километре МКАД после ДТП, в котором перевернулся автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 15 сентября в районе пересечения с Алтуфьевским шоссе. Один из автомобилей столкнулся с другой машиной и ограждением дорожных работ, а затем опрокинулся.



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