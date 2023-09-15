15 сентября, 09:17Происшествия
Проезжую часть на 84-м километре МКАД освободили после ДТП
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Проезжую часть освободили на 84-м километре МКАД после ДТП, в котором перевернулся автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел утром 15 сентября в районе пересечения с Алтуфьевским шоссе. Один из автомобилей столкнулся с другой машиной и ограждением дорожных работ, а затем опрокинулся.
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