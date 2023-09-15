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15 сентября, 09:17

Происшествия

Проезжую часть на 84-м километре МКАД освободили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Проезжую часть освободили на 84-м километре МКАД после ДТП, в котором перевернулся автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 15 сентября в районе пересечения с Алтуфьевским шоссе. Один из автомобилей столкнулся с другой машиной и ограждением дорожных работ, а затем опрокинулся.

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

До этого, в ночь на пятницу, ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на 1-й Тверской-Ямской улице. Водитель Mercedes, будучи, предположительно, пьяным, не справился с управлением, наехал на фонарный столб, а затем врезался в такси Skoda. В результате пострадали пять человек.

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