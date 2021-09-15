В прокуратуру Москвы поступило дело девушки, сбившей трех детей в Солнцеве

Фото: ТАСС/пресс-служба Никулинского районного суда

В прокуратуру Москвы поступило уголовное дело Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле трех детей в Солнцеве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Девушка обвиняется в нарушении части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца в СИЗО. Позднее сторона защиты подала жалобу на такое решение.

Недавно суд Москвы продлил срок ареста Башкировой до 16 октября 2021 года.

