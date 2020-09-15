Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство в 2015 году

Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны путем отравления в 2015 году, сообщает РИА Новости.

В прокуратуре отметили, что с учетом собранной дополнительной информации, подозреваемые используют следующие имена: Георгий Горшков – Egor Gordienko, Сергей Павлов – Sergey Lyutenko, Сергей Федотов – Denis Sergeev.

В отношении них выдвинуты заочные обвинения, по запросу Софийской городской прокуратуры россияне объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

"Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции", – говорится в заявлении ведомства.

Медико-биологические исследования различных образцов, взятых у пострадавших и с предметов, с которыми они контактировали, установили, что веществом, которое использовалось для отравления, было фосфорорганическое соединение хлорпирифос.

В прокуратуре отметили, что финская лаборатория VERIFIN, куда также отправляли образцы, подтвердила, что это было фосфорорганическое соединение диэтилфосфонат.

По данным прокуратуры, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев 28 апреля 2015 года ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, Сын Гебрева 4 мая также был госпитализирован с похожими симптомами.

В ходе проведения экспертизы в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе были обнаружены следы хлорпирифоса – ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший.

Расследование по делу было приостановлено в 2016 году. Однако в 2018 году после случая с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Гебрев направил в прокуратуру письмо, где сообщил, что у него "есть основания полагать", что яд в болгарском деле был из того же семейства.