В Бурятии ищут женщину, которая накануне пропажи заявила в полицию на своего мужа
Фото: телеграм-канал "Заиграево-инфо.24/7"
Уже пятые сутки в Бурятии ведутся поиски девушки, которая за день до пропажи заявила в полицию на своего мужа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
В ночь на 11 августа девушка обратилась в полицию с просьбой выселить из дома ее гражданского мужа. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, но дверь никто не открыл. Утром поступило сообщение о пропаже этой девушки.
Оперативники делают все возможное, чтобы найти исчезнувшую. По предварительным данным, она может находиться в Омской области, сообщили в ведомстве.
Как добавляет источник СМИ, женщина является матерью троих детей.
