15 августа, 12:03

Происшествия

В Бурятии ищут женщину, которая накануне пропажи заявила в полицию на своего мужа

Фото: телеграм-канал "Заиграево-инфо.24/7"

Уже пятые сутки в Бурятии ведутся поиски девушки, которая за день до пропажи заявила в полицию на своего мужа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

В ночь на 11 августа девушка обратилась в полицию с просьбой выселить из дома ее гражданского мужа. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, но дверь никто не открыл. Утром поступило сообщение о пропаже этой девушки.

Оперативники делают все возможное, чтобы найти исчезнувшую. По предварительным данным, она может находиться в Омской области, сообщили в ведомстве.

Как добавляет источник СМИ, женщина является матерью троих детей.

Ранее была найдена девушка, пропавшая у берегов Сахалина. К поискам дайвера привлекали 17 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России – 8 специалистов и вертолет Ми-8.

