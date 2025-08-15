Средства ПВО уничтожили 13 дронов в Самарской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отразили утром 15 августа массовую атаку беспилотников на Самарскую область, уничтожив, предварительно, 13 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Последствия воздушной атаки пока не уточняются. В целях безопасности граждан на территории области ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

В ночь на 15 августа атака БПЛА также была зафиксирована в Курске: беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Железнодорожном районе города. В результате в здании начался пожар. Погибла одна из жительниц дома, еще десять человек получили ранения.

Помимо этого, силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Воздушные цели ликвидировали в Таганроге, Новошахтинске и еще нескольких районах области. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.