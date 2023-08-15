Число жертв взрыва на предприятии в Доминикане выросло до 12 – СМИ

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Число погибших в результате взрыва на предприятии в городе Сан-Кристобале в Доминикане увеличилось до 12 человек, пострадали не менее 65. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Красный Крест страны.

По информации местных СМИ, в помещениях, где производят пластик, и на фабрике матрасов случились пожар и взрыв баллона с пропаном.

Красный Крест также сообщил, что в результате произошедшего пропали 55 человек. Кроме того, три здания оказались разрушены. В город направили два десятка спасательных подразделений.

До этого пожар произошел в зернохранилище недалеко от портового города Ля Рошель на западе Франции. Огонь вспыхнул на зерновом элеваторе компании Sica Atlanique. Сотрудников компании, а также жителей расположенных поблизости домов эвакуировали.

Ранее сообщалось, что на Гавайях погибли по меньшей мере 36 человек из-за охвативших острова лесных пожаров. Местные экстренные службы продолжают предпринимать попытки по ликвидации огня.

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 35