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Москва 24

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Происшествия

17:35

Продюсера ситкома "Клиника" задержали по подозрению в сексуальном насилии

происшествияза рубежом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Продюсера ситкома "Клиника" Эрика Вайнберга задержали по подозрению в сексуальном насилии, пишет Independent.

Детективы из полицейского управления Лос-Анджелеса заявили, что мужчина выслеживал женщин 20–30 лет в общественных местах и приглашал их на фотосессии, во время которых совершал сексуальные домогательства.

Действия Вайнберга связывают с преступлениями, совершенными в Лос-Анджелесе в период с 2012 по 2019 год. Известно, что одна из девушек обвинила продюсера в изнасиловании, другие – в домогательствах.

Ранее голливудский актер Джонни Депп представил суду доказательства насилия со стороны Эмбер Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.

Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.

Позднее суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа по делу о защите его чести и достоинства. По решению суда актриса должна выплатить 15 миллионов долларов экс-супругу в качестве компенсации.

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