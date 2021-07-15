Ученый Пигарев погиб в результате ДТП с самокатом в Москве

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Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в результате ДТП с самокатом на Воробьевых горах в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Кирилла Иванова.

"Накануне вечером Иван Николаевич катался на велосипеде по велодорожке на Воробьевых горах, где столкнулся с самокатом, который ехал навстречу. Кто нарушил правила, непонятно. Оба упали, оказались без сознания, были госпитализированы", – рассказал он.

Иванов добавил, что Пигарев ударился головой об асфальт. Медики провели операцию, однако спасти ученого не удалось.

Столичная Госавтоинспекция с 28 июня по 8 июля провела в столице профилактическую работу по повышению безопасности среди мотоциклистов, велосипедистов и водителей электросамокатов. В ведомстве напомнили, что с начала года в Москве произошло 118 ДТП с участием автомобилистов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в городе более 90% аварий с самокатами приходится на личный транспорт, а на прокатный – 8%.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.