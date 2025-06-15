Один человек погиб и 93 ранены в результате новой атаки Ирана на Израиль

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Один человек погиб и 93 получили ранения в результате новой атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую национальную службу скорой помощи "Красный щит Давида".

По данным медиков, в Гуш-Дане, который включает Тель-Авив и его окрестности, врачи оказали помощь 3 пострадавшим в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести и 57 с легкими ранениями. В долине Шфела были ранены 28 человек, из них 2 находятся в тяжелом состоянии, 7 – в состоянии средней степени тяжести. В результате атаки погибла женщина 60 лет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев" против военных и ядерных объектов Ирана. В результате удара погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

В ответ КСИР начал военную операцию под названием "Правдивое обещание-3". За последние несколько суток ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз Израиля. В ночь на 15 июня был нанесен удар по израильским объектам по производству топлива.