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Происшествия

Иран заявил об атаках на израильские объекты по производству топлива

Фото: ТАСС/AP/ Leo Correa

Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения в ночь на 15 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР подчеркнули, что атаки были совершены в рамках продолжения операции "Правдивое обещание - 3". Иран применил большое количество беспилотников и ракет. Информация о результатах ударов на данный момент не приводится.

Также представитель КСИР добавил, что операции иранских вооруженных сил будут носить "более жесткий и масштабный характер", если Израиль не прекратит свои атаки на Иран.

Израиль первый атаковал военные и ядерные объекты Ирана в ночь на 13 июня. От ударов погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

В ответ КСИР начал военную операцию под названием "Правдивое обещание-3". За последние несколько суток ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз Израиля.

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