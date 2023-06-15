Число госпитализированных из-за отравления шаурмой в Иркутской области увеличилось до 35

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Количество госпитализированных после отравления шаурмой в кафе быстрого питания в Братске Иркутской области увеличилось до 35, следует из сообщения в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"Госпитализированы 35 человек, в том числе девять детей. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в кафе "Шаурму хочу", – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности блюдом отравились 62 человека.

Информация о массовом отравлении посетителей "Шаурму хочу" в Братске поступила в среду, 14 июня. Пострадавших госпитализировали с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Владельца кафе быстрого питания задержали. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушение требований санитарных норм, технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов.

Позже в ведомстве выяснили, что причиной отравления стала бактерия сальмонелла.

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