Очевидцы рассказали о семье матери, выпавшей с ребенком из окна на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Соседи матери, выпавшей вместе с двухлетней дочерью из окна дома на востоке Москвы, рассказали о ее семье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их словам, 30-летняя Фатима и ее родственники переехали в дом на шоссе Энтузиастов примерно полтора года назад. Семья вела себя тихо и прилично, никто из жильцов подъезда не слышал криков из их квартиры, в том числе в день трагедии.

Свидетель происшествия Максим Зелич, в свою очередь, рассказал газете "Известия", что Фатима и проживающая в квартире семья ее сестры двойняшки – выходцы из Узбекистана.

"В семье четверо детей: у одной – трое, у другой – один. Жили благополучно... Все очень опрятно одеты", – пояснил мужчина.

В среду, 15 июня, стало известно, что из окна третьего этажа жилого дома на шоссе Энтузиастов выпали женщина с двухлетним ребенком. Последний в результате падения погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, комментируя трагедию, предостерегла от повторения подобных ситуаций и порекомендовала ставить на окна запирающие устройства и не открывать их, если в квартире есть маленькие дети.

