Детский омбудсмен Москвы призвала родителей не ставить детей на подоконник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Родителям не стоит ставить ребенка на подоконник, чтобы "показать мир", заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская Агентству "Москва".

"Смотрите, что вы делаете: вы берете ребенка грудного, который только начинает стоять, и показываете ему мир – ставите его на подоконник, показываете ему прекрасный мир. <…> Закрепляя четко навык, что ребенок может стоять на подоконнике", – сказала Ярославская в ходе пресс-конференции к Международному дню защиты детей.

Она призвала родителей не прививать детям эти неправильные навыки, а также установить на окна специальные ограничители.

В России ежегодно фиксируют сотни случаев падения несовершеннолетних из окон. В 2020 году, по данным МВД, по этой причине пострадали 1 339 детей, 145 из них погибли. В 2021 году только за шесть месяцев органы внутренних дел зарегистрировали более 640 случаев.

