Россияне рассказали, какие из их детских желаний сбылись

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики провели опрос, посвященный Дню защиты детей, и выяснили у россиян, не забывают ли они про своего внутреннего ребенка и какие из их детских желаний уже осуществились. Исследование провел медиахолдинг Rambler&Co, сообщает RT.

В итоге 68% опрошенных россиян признались, что защищают своего внутреннего ребенка, тогда как 32% не прислушиваются к нему. Для большинства респондентов лучший способ ощутить непосредственную детскую радость – пробовать новые вкусы и ощущения. Об этом сообщили 27% опрошенных.

Четверть россиян покупает себе приятные, однако, ненужные вещи, а 22% вспоминают и стараются осуществить детские мечты. 18% опрошенных играют в игры, 8% отдыхают с друзьями на совместных выездах, как в лагере.

По 23% респондентов признались, что у них сбылись установки: "Я куплю себе все, что захочу" и "Я сделаю все, чтобы мои родители мною гордились".

19% опрошенных счастливы, что им не придется есть манную кашу с комочками, а 15% россиян радуются "работе мечты".

Каждый десятый россиянин "объездил все страны, которые хотел". Еще 10% написали свои варианты сбывшихся желаний. Среди них – "много читать", "работать с компьютером" и "стать гением".

Ранее программу ко Дню защиты детей подготовил Московский зоопарк. У вольера больших панд Жуи и Диндин в 12:00 посетителям предложат ответить на вопросы викторины "Путешествие в Китай вместе с большой пандой". В 13:00 для детей старше четырех лет пройдет лекция о жизни больших панд. Вместе с тем на территории детского зоопарка пройдет концерт детских творческих коллективов с 13:00 до 14:00.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня более чем в 30 странах мира, включая Россию. Это один из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении приняли в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

