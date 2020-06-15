Напавший на сотрудников ДПС мужчина скончался в больнице – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мужчина, открывший огонь по сотрудникам ГИБДД в районе Ленинского проспекта, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

"Мужчина, раненный при нападении на сотрудников ДПС в Москве, умер в больнице", – сообщил источник информагентства в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня. Сотрудники полиции остановили для проверки документов автомобиль службы такси, после чего прохожий открыл по ним огонь, сообщают "Дни.ру".

В результате происшествия были ранены два инспектора и сам стрелявший – сотрудники полиции применили против него табельное оружие. По некоторым данным, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На месте столкновения работают следователи и криминалисты.

