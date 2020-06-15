СК организовал проверку по факту смерти лжехирурга Алены Верди

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Следственный комитет (СК) инициировал проверку по факту смерти краснодарского лжехирурга Алены Верди. Об этом сообщает РИА Новости.

"По факту гибели 38-летней местной жительницы организована доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", – объявили в ведомстве.

Алена Верди известна как пластический хирург без медицинского образования. Ее подозревали в причинении вреда здоровью пяти людям в возрасте от 30 до 36 лет. Уголовное дело против девушки возбудили в апреле 2019 года.

Слушание по делу Верди должно было начаться 4 июня, однако его перенесли из-за состояния здоровья подозреваемой. Позже стало известно, что девушка впала в кому. 15 июня стало известно о ее смерти.

