15 мая, 20:29 (обновлено 15.05.2025 21:44)Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей произошла на 71-м км МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре легковых автомобиля столкнулись на внешней стороне 71-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе съезда № 71. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
В результате ДТП один из автомобилей опрокинулся, информация о пострадавших уточняется.
По данным ведомства, на месте произошедшего работали оперативные службы. В настоящее время движение на МКАД в районе № 71 восстановлено.
Ранее авария произошла на 289-м километре ЦКАД в подмосковном Одинцове. В результате ДТП с участием трех грузовиков пострадал водитель одной из машин. Его доставили в больницу.
До этого в ДТП случилось на Кутузовском проспекте Москвы. Тогда автомобили Skoda и Mitsubishi столкнулись лоб в лоб. Одному из автомобилистов потребовалась помощь врачей.
Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы