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15 мая, 20:29 (обновлено 15.05.2025 21:44)

Происшествия

Авария с участием четырех автомобилей произошла на 71-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре легковых автомобиля столкнулись на внешней стороне 71-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе съезда № 71. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В результате ДТП один из автомобилей опрокинулся, информация о пострадавших уточняется.

По данным ведомства, на месте произошедшего работали оперативные службы. В настоящее время движение на МКАД в районе № 71 восстановлено.

Ранее авария произошла на 289-м километре ЦКАД в подмосковном Одинцове. В результате ДТП с участием трех грузовиков пострадал водитель одной из машин. Его доставили в больницу.

До этого в ДТП случилось на Кутузовском проспекте Москвы. Тогда автомобили Skoda и Mitsubishi столкнулись лоб в лоб. Одному из автомобилистов потребовалась помощь врачей.

Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы

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