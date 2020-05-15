В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

68 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались за последние сутки в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

По данным Оперштаба, у всех умерших пациентов была выявлена пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составило 1 358 человек.

Накануне в Москве скончались 58 пациентов с COVID-19. Об этом информировал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

За последние сутки в России выявили 9 974 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее число зараженных обнаружили в Москве – 4 712.

Всего на территории РФ на данный момент зарегистрировано 252 245 случаев инфицирования. При этом 53 350 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.