В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
68 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались за последние сутки в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
По данным Оперштаба, у всех умерших пациентов была выявлена пневмония.
Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составило 1 358 человек.
Накануне в Москве скончались 58 пациентов с COVID-19. Об этом информировал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
За последние сутки в России выявили 9 974 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее число зараженных обнаружили в Москве – 4 712.
Всего на территории РФ на данный момент зарегистрировано 252 245 случаев инфицирования. При этом 53 350 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.
В России выявили 9 974 новых случая коронавируса