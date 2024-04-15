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15 апреля, 12:11

Происшествия

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!" – говорится в сообщении.

В связи с угрозой местных жителей попросили не покидать квартиры, а также держаться подальше от оконных проемов. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

Аналогичное предупреждение объявляли в регионе 12 апреля.

До этого двое сотрудников МЧС России пострадали в Никитском районе Горловки ДНР в результате атаки беспилотника. Спасатели ликвидировали в частном доме возгорание, которое возникло из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения пожара случилась повторная атака БПЛА.

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