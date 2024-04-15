15 апреля, 10:57Происшествия
Аварийно-спасательные работы завершились в Токмаке Запорожской области
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Аварийно-спасательные работы завершились в Токмаке, который ранее подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о потерях в своем телеграм-канале.
"Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них – три ребенка. Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек", – говорится в публикации.
Балицкий обратился со словами благодарности к спасателям, правоохранителям, медикам, росгвардейцам и коммунальщикам.
ВСУ атаковали населенный пункт вечером 12 апреля. Изначально сообщалось о шести погибших и не менее 20 пострадавших.
В результате вражеского обстрела без газа остались 25 частных домовладений и девять многоквартирных домов.
14 апреля стало известно, что спасатели достали из-под завалов тела еще четырех погибших, среди которых был один ребенок. Еще один пострадавший скончался в больнице.
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