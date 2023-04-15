13:49Происшествия
Женщина погибла при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Тело пожилой женщины было обнаружено после пожара в одной из столичных квартир жилого дома в 3-м Самотечном переулке. Московская прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В квартире жилого дома в 3-м Самотечном переулке произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело 83-летней женщины – хозяйки квартиры. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев", – отмечается в публикации.
Специалисты запланировали провести экспертизу, чтобы установить точную причину случившегося. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.
Ранее два человека погибли в пожаре, который произошел в жилом доме №22 на улице 2-я Квесисская. Возгорание случилось в одной из квартир на девятом этаже дома. Загорелись мебель и холодильник. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
До этого крупный пожар произошел в здании фермерского рынка на Новокуркинском шоссе в Химках. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади в 300 квадратных метров.
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