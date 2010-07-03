Самолет Москва – Элиста вынужденно сел в Ростове-на-Дону

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Самолет, отправившийся из Москвы в Элисту, совершил посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за сработавшего датчика о разгерметизации кабины пилотов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Азимут", которой принадлежит самолет.

"Сработал датчик, командир произвел все необходимые процедуры и принял решение приземлиться в аэропорту Платов", – цитирует ее Агентство "Москва".

Самолет заменили на резервный борт, после этого он вылетел в Элисту.

В начале апреля самолет "Аэрофлота", направлявшийся из Москвы в Гавану, совершил экстренную посадку в Осло. Инцидент произошел из-за того, что пассажиру понадобилась неотложная помощь.