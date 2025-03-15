Электропоезд столкнулся с фурой на переезде в Ярославской области

Фото: УМВД России по Ярославской области

Электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ" в Ярославской области, в результате чего произошел сход двух колесных пар вагона. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 15 марта 2025 года на перегоне Ваулово – Чебаково произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск – Ярославль с грузовым автомобилем "КамАЗ", который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал", – подчеркнуло ведомство.

В связи с произошедшим региональная прокуратура организовала проверку.

При этом, как уточнил источник РИА Новости, предварительно, погиб водитель фуры.

Ранее поезд врезался в автомобиль в Орловской области. Водитель авто выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, который ехал из Санкт-Петербурга в Белгород. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Между тем водитель погиб за рулем Lada при столкновении с поездом на железнодорожном переезде в подмосковном городском округе Дубна. Правоохранители выяснили, что машинист электропоезда столкнулся с автомобилем, когда тот пересекал ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.

