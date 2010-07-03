Экстренно севший в Сыктывкаре Boeing 737-800 приземлился в Домодедове

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Самолет Boeing 737-800, совершивший экстренную посадку в Сыктывкаре, приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщает Агентство "Москва".

Лайнер прибыл в столицу в 14:26, хотя изначально посадка была запланирована на 09:20.

Ранее стало известно, что самолет, следовавший из Мирного в Москву, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. На борту воздушного судна находились 157 человек.

Как пояснил гендиректор авиакомпании Андрей Гулов, причиной посадки стало отклонение в работе электросистемы самолета. Технический персонал аэропорта Сыктывкара проверил все системы лайнера, после чего он вылетел в Москву.

Гулов добавил, что перед вылетом из Мирного лайнер также проходил техническое обслуживание, и никаких неисправностей выявлено не было.

