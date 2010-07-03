В "Алросе" сообщили подробности экстренной посадки самолета в Коми

В авиакомпании "Алроса" сообщили подробности инцидента с самолетом Boeing 737-800, который совершил незапланированную посадку в Сыктывкаре.
Лайнер следовал по маршруту Мирный – Москва. Причина посадки – отклонения в работе электросистемы.
"Для соблюдения безусловного уровня безопасности полета командиром экипажа было принято решение произвести промежуточную посадку и проверить систему дополнительно. Посадка была произведена в штатном режиме", – цитирует Агентство "Москва" гендиректора перевозчика Андрея Гулова.
Технический персонал аэропорта Сыктывкара проверил все системы и оборудование. Пассажиры находились в аэропорту. После осмотра лайнер продолжил путь, вылетев из Сыктывкара в Москву.
"Перед вылетом из аэропорта Мирный в самолете было выполнено необходимое техническое обслуживание, никаких неисправностей выявлено не было", – объяснили в "Алросе".
Ранее сообщалось, что в пятницу самолет, выполнявший рейс из Мирного в столицу, экстренно сел на запасном аэродроме в Коми. На борту воздушного судна были 157 пассажиров и шесть членов экипажа.
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