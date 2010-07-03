Экстренно севший в Коми Boeing 737 вылетел в Москву

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Принадлежащий авиакомпании "Алроса" Boeing 737-800, который совершил незапланированную посадку в Сыктывкаре, вылетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу алмазодобывающей компании "Алроса".

В пятницу самолет, выполнявший рейс из Мирного в столицу, экстренно сел на запасном аэродроме в Сыктывкаре. На борту воздушного судна были 157 пассажиров и шесть членов экипажа.

Решение о посадке командир экипажа принял после обнаружения отклонений в работе электросистемы. Уже после посадки, совершенной в штатном режиме, самолет осмотрели специалисты аэропорта в Коми. Они дополнительно проверили все системы и оборудование.

"В это время все наши пассажиры находились в аэропорту. Отмечу, что перед вылетом из авиапорта Мирный в самолете было выполнено необходимое техническое обслуживание, никаких неисправностей выявлено не было", – отметил гендиректора авиакомпании Андрей Гулов.