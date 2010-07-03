Следовавший в Москву самолет "Алроса" экстренно сел в Сыктывкаре

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет авиакомпании "Алроса", следовавший по маршруту Мирный – Москва, экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточнила собеседница агентства, экстренную посадку совершил самолет рейса 6R 597 Мирный – Домодедово. По словам сотрудницы аэропорта, рейс выполняла компания "Алроса". Его вылет в Москву запланирован до 11:00 по московскому времени, добавили в пресс-службе.

Судя по информации на онлайн-табло аэропорта Домодедово, рейс 6R 597 был действительно направлен в аэропорт Сыктывкара.