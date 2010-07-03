В посольстве заявили об отсутствии россиян среди пострадавших в Новой Зеландии

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По предварительным данным, россияне не пострадали при стрельбе в мечетях в Крайстчерче, сообщил представитель посольства России в Новой Зеландии. Он отметил, что поддерживается контакт с местными властями, а также россиянами, которые живут в Новой Зеландии.

"По предварительным данным, которыми мы располагаем и которые постоянно уточняются, российских граждан среди погибших и пострадавших нет", – сказал представитель российского посольства в Новой Зеландии в эфире телеканала "Россия 24".

В пятницу вооруженные люди атаковали сразу две мечети в центре новозеландского города Крайстчерч – Аль-Нур и Линвуд Масджид. Злоумышленники вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. По последним данным, жертвами стрельбы стали 49 человек, еще 48 человек получили различные травмы.

Известно, что одним из нападавших был 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант.

Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий.

Полиция задержала четырех подозреваемых. В их автомобилях нашли самодельные взрывные устройства нашли. Глава полиции страны заявил, что одному подозреваемому предъявили обвинения. Также правоохранители добавили, что розыск других подозреваемых не ведется.

Что известно о трагедии в Новой Зеландии – в материале портала Москва 24.