Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве рассказали, что во время требования остановить судно капитан транспорта предпринял попытку скрыться. А во время их задержания у экипажа суда не оказалось удостоверяющих личность документов.

Во время осмотра корабля были выявлены более 290 экземпляров камбалы-калкан и ставная сеть. При этом регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

Позднее было опубликовано видео допроса капитана, в ходе которого он признался в незаконной добыче водных ресурсов в Азовском море. При этом он заявил, что претензий к пограничным службам у него нет. Команда задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России.

Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными.

Передача кораблей украинской стороне состоялась 18 ноября в нейтральных водах Черного моря, в 30 километрах от мыса Такиль.

