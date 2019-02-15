В центре Москвы эвакуировали людей из бизнес-центра

В центре Москвы на улице Станиславского из бизнес-центра эвакуируют людей, сообщает телеканал Москва 24.

На электронную почту пришло письмо о якобы минировании здания, в связи с чем людей начали выводить на улицу. Обстоятельства происшествия выясняют.

13 февраля в правоохранительные органы поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на Киевском вокзале.

Специалисты проверили здание вокзала, угроза взрыва не подтвердилась.