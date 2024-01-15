В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при аварии на шахте в Коми

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Пострадавшего в результате аварии на шахте "Заполярная" в Коми, где произошел неконтролируемый прорыв подземных вод, прооперировали. В настоящее время он находится в реанимации, сообщил Минздрав республики.

"Пострадавший находится в отделении реанимации Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, где были проведены оперативные вмешательства. Состояние тяжелое", – цитирует ведомство ТАСС.

По данным министерства, пациенту оказывают необходимую помощь.

Об аварии стало известно утром 15 января. Отмечалось, что в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте на глубине 600 метров.

В момент ЧП на объекте работали 60 человек, трое из которых осуществляли деятельность на аварийном участке. В результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал.

Позднее горняков шахты вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод. СК России возбудил уголовное дело. Расследуется дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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