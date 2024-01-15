В Wildberries сообщили, что товары на сгоревшем складе были застрахованы

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Товары, которые находились на сгоревшем складе маркетплейса Wildberries в Шушарах, были застрахованы на время хранения и транспортировки, однако это не скажется никак на обязательствах онлайн-ретейлера перед партнерами. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня начнут получать компенсации", – сообщили представители маркетплейса.

Отвечать на остальные вопросы, которые связаны со страхованием имущества компании, в пресс-службе отказались, сославшись на действующие контракты.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.



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