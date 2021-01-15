Шесть человек спасли при пожаре в доме в Нагорном районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в 12-этажном жилом доме в столичном районе Нагорный. Такую информацию представил сайт городского главка МЧС РФ.

Возгорание произошло по адресу Симферопольский проезд, дом 14. Огонь распространился в сильно захламленной квартире на втором этаже.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки тушения пожара из подъезда были спасены шесть человек", – дополнили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что некоторым спасенным понадобилась помощь врачей.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 2:55 пожар был полностью потушен.

Ранее пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. В результате случившегося погиб один человек.

Накануне пожар охватил жилой дом в столичном районе Новокосино. Спасателям удалось вывести из горящего здания трех человек, еще один скончался. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.