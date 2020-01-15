Стала известна причина потопа в ТЦ "Петровский" на севере Москвы

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ТЦ "Петровский" на севере столицы затопило из-за срабатывания системы пожаротушения, сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе АО "Корпорация А. Н. Д.", являющегося собственником здания, заявили, что ТЦ откроется в ближайшее время. Сейчас службы клининга убирают воду.
Ожидается, что центр заработает через пару часов. Причина срабатывания дренчерных завес выясняются. Имущество арендаторов не пострадало.
"Данная ситуация показала, что системы пожаротушения в рабочем состоянии", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в "Петровском" произошел потоп. Посетителей и персонал попросили покинуть здание.