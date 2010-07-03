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17:03

Рыбы не пострадали из-за протечки аквариума в ТРЦ "Океания"

происшествия

17:03

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Фото: instagram.com/szaokrug

Рыбы не пострадали во время протечки аквариума в ТРЦ "Океания" на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управляющей компании АО "ТПС Недвижимость".

Представители компании подтвердили, что 4 апреля в ходе технического запуска аквариума случилась небольшая протечка. "Ситуация полностью под контролем эксплуатирующей организации, имеющей огромный опыт работы с такого рода объектами по всему миру", − заверили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения неполадок. "Также сообщаем, что в момент протечки рыбы не пострадали", − говорится в заявлении компании.

Как напомнили в пресс-службе АО "ТПС Недвижимость", аквариум в ТРЦ "Океания" представляет собой уникальное высокотехнологичное сооружение, аналогов которому в России нет.

Ранее сообщалось, что протечка в ТРЦ произошла в нерабочее время и ее удалось оперативно ликвидировать. Никто не пострадал. Ущерб также оказался незначительным, уточнили в управляющей компании.

В настоящее время "Океания" работает в штатном режиме. Причины инцидента выясняются.

ЧП привлекло всеобщее внимание после того, как в соцсетях появилось видео, на котором вода из отверстия в огромном аквариуме льется на нижние этажи торгового центра.

Аквариум протек в ТРЦ "Океания"

происшествия

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