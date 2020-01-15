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Происшествия

13:48

Два вагона со спецгрузом сошли с рельсов в Краснодарском крае

происшествия

Фото: пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ

Два вагона со спецгрузом сошли с рельсов в Краснодарском крае. В результате происшествия никто не пострадал, утечки груза также не произошло. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги. По факту случившегося Южное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку. На место выехали следователи.

Ранее железнодорожники предотвратили ДТП с грузовиком на переезде в Подмосковье. На перегоне Львовская – Гривно Курского направления МЖД прямо на переезде заглох грузовой автомобиль. Дежурный оперативно предупредил локомотивные бригады о препятствии на пути. Это позволило избежать столкновения машины с поездом.

В декабре в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" рассказали правилах поведения в поездах. В компании отметили, что пассажир с верхней полки может сидеть на нижней только в том случае, если пассажир снизу не против.

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