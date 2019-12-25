Пассажирам с верхних полок объяснили правила поведения в поездах

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Пассажир, который купил билет на верхнюю полку, может сидеть на нижней только в том случае, если пассажир снизу не против. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

С покупкой билета на поезд пассажир соглашается занимать во время поездки определенное место. Поэтому воспользоваться другой полкой можно лишь с согласия человека, оплатившего проезд по ней.

В компании призвали пассажиров быть добрей и относиться друг к другу с уважением."Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое вы бы хотели получить и в свой адрес", – подчеркнули в ФПК.

В тех случаях, когда пассажир не может оставаться на верхней полке, он может попросить проводника предоставить ему место на свободных нижних полках вагона.

Ранее РЖД обновили внешний вид электронных билетов на поезда дальнего следования. Новый формат бланка электронного билета будет введен в оборот в первом полугодии 2020 года.

Его отличительная черта – персонифицированность. Конкретные условия и специфика места пассажира будут указаны сразу. Номер рейса и вагона напечатают крупно, чтобы можно было рассмотреть даже в движении.

