Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:06

Пассажирам с верхних полок объяснили правила поведения в поездах

общество транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пассажир, который купил билет на верхнюю полку, может сидеть на нижней только в том случае, если пассажир снизу не против. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

С покупкой билета на поезд пассажир соглашается занимать во время поездки определенное место. Поэтому воспользоваться другой полкой можно лишь с согласия человека, оплатившего проезд по ней.

В компании призвали пассажиров быть добрей и относиться друг к другу с уважением."Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое вы бы хотели получить и в свой адрес", – подчеркнули в ФПК.

В тех случаях, когда пассажир не может оставаться на верхней полке, он может попросить проводника предоставить ему место на свободных нижних полках вагона.

Ранее РЖД обновили внешний вид электронных билетов на поезда дальнего следования. Новый формат бланка электронного билета будет введен в оборот в первом полугодии 2020 года.

Его отличительная черта – персонифицированность. Конкретные условия и специфика места пассажира будут указаны сразу. Номер рейса и вагона напечатают крупно, чтобы можно было рассмотреть даже в движении.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика