Запертых в квартире детей вернут матери после реабилитации

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Детей, которых оставили одних в квартире в Москве, планируют вернуть матери после реабилитации. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович. После этого семью возьмут под ежедневный патронаж.

"Сейчас дети в больнице, там идет их обследование и лечение. Потом какое-то время, наверно, они будут находиться в приюте, пока будет приводиться в порядок квартира, приходить в себя мать, которая раскаивается", – цитирует Бунимовича ТАСС.

"Планируется, что впоследствии ей вернут детей, и мы надеемся, что это получится, но это зависит от нее тоже", – пояснил детский омбудсмен.

Бунимович также заявил о необходимости максимально усилить патронаж для семьи, чтобы "это была более-менее нормальная семья, чтобы дети были в безопасности". По словам омбудсмена, "каждый день к ним будет приходить психолог, соцслужба".

Омбудсмен напомнил, что эта семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники органов опеки навещали мать и детей раз в одну-две недели. Во время одного из таких визитов и было обнаружено, что дети остались в квартире без присмотра, отметил Бунимович.

14 января органы опеки и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних столичного главка МВД пришли к многодетной семье с плановой проверкой. Дверь была заперта, а из квартиры доносился плач ребенка. Вызвав МЧС, представители опеки вскрыли дверь и вошли в квартиру. Внутри находились оставленные без присмотра девочки полутора и пяти лет. Младшая из малышек переохладилась, так как открыла холодную воду и залезла в ванну. Детей увезли в больницу для обследования.

Спустя некоторое время полицейские разыскали мать детей. 26-летняя москвичка рассказала, что вышла из дома ненадолго по делам с двумя другими детьми: новорожденным малышом и семилетним сыном. Женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Теперь ей грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, в МВД не исключили, что на нее могут завести уголовное дело.

Ранее в столичном департаменте труда и соцзащиты населения сообщили, что детей отправят в приют до выяснения всех обстоятельств случившегося.