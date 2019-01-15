Москвичка, оставившая детей одних дома, объяснила свой поступок

Москвичка, у которой органы опеки забрали четверых детей, объяснила, почему оставила без присмотра своих дочерей. Органы опеки забрали у 26-летней Нины всех детей, включая младенца, в больницу. Одна из дочек простужена, остальных повезли на обследование. Увидеться женщине разрешают только с младшим.

Старшему сыну 7 лет, дочкам – 5 и полтора года, младший сын родился в декабре. Мать боится, что детей ей не отдадут, пока она не выполнит ряд условий – сделать ремонт, погасить долги, отдать детей в детский сад. Сама женщина говорит, что живет только на детские пособия, и ей помогает бывший муж, отец детей. Квартира, где она проживает, не в собственности: государство выделило ей однокомнатную как сироте.

Накануне к женщине нагрянули полиция и МЧС, вскрыли дверь. Это произошло после того, как органы опеки пришли в квартиру на плановую проверку и обнаружили, что дома две дочери одни. По всей видимости, они решили, что от такой матери нужно забрать вообще всех детей.

"Я ушла на два, ну на два с половиной часа… Нужно было оформить документы в МФЦ, всегда все было нормально", – рассказала Нина телеканалу Москва 24.

Мнение соседей различается. Одни обвиняют Нину в безответственности и говорят, что такое уже не впервые случается – когда мать оставляет своих дошколят одних. Другие, напротив, поддерживают женщину и отмечают, что ничего плохого сказать о ней не могут.

"Хорошая мама, я не скажу о ней ничего плохого, потому что я видела, как она детей любит, уважает, кормит. Мы с ней гуляли каждое лето с детьми. Мой ребенок контачил с ними, все хорошо. Я знаю, что у нее дети всегда обуты, одеты были", – говорит Александра, соседка Нины.

Телеканал запросил комментарий у органов опеки насчет того, стоит ли вопрос о лишении женщины родительских прав и как дальше будут развиваться события. По словам самой Нины, сейчас у нее цель одна – найти и вернуть домой своих детей.

Ранее сообщалось, что в органы опеки планирует обратиться заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, чтобы еще раз рассмотреть вопрос об изъятии детей из семьи, где 27-летняя женщина издевалась над маленьким ребенком и снимала это на камеру.