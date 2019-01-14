В ГД попросят изъять детей у москвички после видео с издевательствами

Фото: скриншот телеканал Москва 24

В органы опеки планирует обратиться заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, чтобы еще раз рассмотреть вопрос об изъятии детей из семьи, где 27-летняя женщина снимала на видео издевательства над маленьким ребенком, сообщает Агентство "Москва".

"В случае малейшего нарушения, нужно ребенка изымать. Потому что мы, условно говоря, забираем дитя из семьи, когда не хватает 50 рублей на еду, но готовы закрыть глаза на жестокость матери, которая не только не скрывается, но напротив, выставляется напоказ", – сказал Чернышов. Он выразил мнение, что женщина может представлять угрозу для обоих детей.

"Если она уже подняла руку на одного ребенка, другому тоже угрожает опасность. Мы обратимся в органы опеки и попросим рассмотреть вопрос об изъятии у нее детей", – сказал депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что органы опеки поставили на учет семью, в которой 27-летняя женщина оскорбляла своего малолетнего ребенка. Он отметил, что с семьей встречались специалисты по вопросам опеки.

Телеканал Москва 24 также побывал в гостях у москвички и выяснил, что на самом деле происходит в семье.

Видео, на котором мать кричит и оскорбляет маленького ребенка, вызвало всплеск критики в соцсетях. На кадрах видеозаписи испачканный ребенок сидит в ванной. На него нецензурно кричит женщина, предположительно, мать мальчика. В Сети также появилась фотография, на которой рука ребенка была вся в крови.