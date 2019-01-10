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16:54

Органы опеки проследят за семьей после видео с издевательствами над ребенком

происшествия общество дети

16:54

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Органы опеки поставили на учет семью, в которой 27-летняя женщина оскорбляла своего малолетнего ребенка. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Он отметил, что с семьей встречались специалисты по вопросам опеки.

"Мама признает, что это было несколько месяцев назад, это был нервный срыв. Органами опеки семья поставлена на учет как находящаяся в трудной жизненной ситуации. С ней будут тщательно работать. Уже сделаны запросы в поликлинику по медицинским вопросам, там будут и психологи, и социальные службы работать", – приводит слова Бунимовича Агентство "Москва".

Кроме того, ссылаясь на оценки специалистов он добавил, что внешне дети выглядели здоровыми, а следов от предполагаемых побоев не обнаружено.

Ранее телеканал Москва 24 побывал в гостях у москвички и выяснил, что на самом деле происходит в семье.

Видео, на котором мать кричит и оскорбляет маленького ребенка, вызвало всплеск критики в соцсетях.

На кадрах видеозаписи испачканный ребенок сидит в ванной. На него нецензурно кричит женщина, предположительно, мать мальчика. В Сети также появилась фотография, на которой рука мальчика была вся в крови.

Между тем, сама женщина, оказавшаяся в центре скандала, показала, как живет их семья с двумя детьми в возрасте двух и трех лет.

По словам 27-летней Олеси Савичевой, на видео попал момент ее срыва из-за усталости, так как за детьми она следит одна.

происшествия общество дети

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