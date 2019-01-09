Москва 24 побывал дома у женщины, которая оскорбляла своего ребенка

Видео, на котором мать кричит и оскорбляет маленького ребенка, вызвало всплеск критики в соцсетях. Что на самом деле происходит в семье, женщина рассказала в интервью телеканалу Москва 24.

На кадрах видеозаписи испачканный ребенок сидит в ванной. На него нецензурно кричит женщина, предположительно, мать мальчика. В Сети также появилась фотография, на которой рука мальчика была вся в крови. Интернет-пользователи крайне негативно отреагировали на эти кадры. Многие заявили, что такую мать нужно лишить родительских прав.

Между тем, сама женщина, оказавшаяся в центре скандала, пустила корреспондента телеканала Москва 24 в квартиру и показала, как живет их семья с двумя детьми в возрасте двух и трех лет. По словам 27-летней Олеси Савичевой, на видео попал момент ее срыва из-за усталости, так как за детьми она следит одна. Женщина также уточнила, что ролику уже больше четырех месяцев. Она предполагает, что ее аккаунт в WhatsApp взломали, так как у нее много недоброжелателей.

"Когда он расковырял болячку снимала, чтобы показать педиатру, потому что он это в рот тянет", − рассказала об этом инциденте мать мальчика. "А с подгузником вообще беда, не в первый раз это", − добавила она.

"Мужу послала, хотелось узнать, чем грозит. И когда мужу пересылала, как оказалось, что кто-то WhatsApp взломал", − пояснила Олеся Савичева.

Во время визита журналистов никакой агрессии по отношению к детям женщина не проявляла. Было заметно, что мальчики ее слушаются. Дети много улыбались. Их мать показала, что у мальчиков есть отдельные спальные места и игрушки, а в холодильнике − детское питание и соки.

Между тем скандальные кадры заинтересовали не только сотрудников опеки, которые уже навестили семью, но и Следственный комитет. Там пообещали провести проверку.

Как отметила старший помощник главы столичного главка СК Юлия Иванова, судя по сообщениям СМИ, 27-летняя москвичка живет в квартире с двумя малолетними сыновьями. Одна из публикаций утверждает, что ребенок на протяжении суток находится в манеже с окровавленной раной на руке, сообщила представитель СК. "Также к статье прилагаются различные фотографии и видео, на котором женщина проявляет агрессию к одному из мальчиков", − добавила она.

По словам Ивановой, следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Сотрудникам ведомства предстоит проверить условия проживания детей в семье, опросить родственников и соседей. После этого СК примет процессуальное решение, пояснила она.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в столице также проверяет видео с издевательствами москвички над своим малолетним ребенком, заявил уполномоченный по правам ребенка в городе Евгений Бунимович.