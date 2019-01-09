Детский омбудсмен проверит видео об издевательствах москвички над ребенком

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в столице проверяет видео с издевательствами москвички над своим малолетним ребенком, заявил уполномоченный по правам ребенка в городе Евгений Бунимович.

По его словам, в ГУ МВД отправлен запрос, чтобы найти по видео семью и узнать ее адрес. После этого со столичным департаментом труда и соцзащиты населения будет уточняться информация о семье, исходя из которой они предпримут дальнейшие действия.

"Ситуация, конечно, там отвратительная. Вопрос заключается в том, разовый это срыв или это происходит системно. Посмотрим, будем разбираться в этой ситуации очень подробно, она на контроле у нас", – цитирует Бунимовича Агентство "Москва".

Ранее в Сети появилось видео, на котором 27-летняя горожанка унижает своего малолетнего ребенка и издевается над ним. На опубликованных снимках на теле малыша видны кровоподтеки.