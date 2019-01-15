Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:53

Оставившей без присмотра детей москвичке грозит уголовное дело

общество

11:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В Москве на многодетную мать, оставившую двух маленьких дочерей одних в квартире, могут завести уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на 1-й Вольской улице в Некрасовке. Полицейским пришлось вскрывать дверь квартиры, из которой доносился детский плач.

В помещении находились две девочки в возрасте пяти и полутора лет. У последней были обнаружены признаки переохлаждения.

Мать детей нашли недалеко от дома. Ею оказалась 26-летняя москвичка, которая якобы ненадолго вышла из дома по делам с двумя другими детьми – новорожденным малышом и 7-летним сыном.

"Я ушла на два, ну на два с половиной часа… Нужно было оформить документы в МФЦ, всегда все было нормально", – рассказала Нина телеканалу Москва 24.

Всех детей доставили в медучреждение для проведения обследования. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.

Почему у москвички забрали четверых детей

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика