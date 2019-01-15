Оставившей без присмотра детей москвичке грозит уголовное дело

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В Москве на многодетную мать, оставившую двух маленьких дочерей одних в квартире, могут завести уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на 1-й Вольской улице в Некрасовке. Полицейским пришлось вскрывать дверь квартиры, из которой доносился детский плач.

В помещении находились две девочки в возрасте пяти и полутора лет. У последней были обнаружены признаки переохлаждения.

Мать детей нашли недалеко от дома. Ею оказалась 26-летняя москвичка, которая якобы ненадолго вышла из дома по делам с двумя другими детьми – новорожденным малышом и 7-летним сыном.

"Я ушла на два, ну на два с половиной часа… Нужно было оформить документы в МФЦ, всегда все было нормально", – рассказала Нина телеканалу Москва 24.

Всех детей доставили в медучреждение для проведения обследования. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.