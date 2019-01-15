Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:25

Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют

происшествия общество

14:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Детей, которых оставили без присмотра в квартире на юго-востоке Москвы, временно отправят в один из столичных приютов. Об этом сообщили телеканалу Москва 24 в пресс-службе городского департамента труда и соцзащиты населения.

Дети останутся в приюте на время выяснения всех обстоятельств случившегося, а затем за семьей закрепят индивидуального специалиста. Он будет постоянно навещать детей и следить за условиями их жизни.

"Сейчас всех детей госпитализировали для обследования и исключения различных заболеваний в городскую больницу", – сообщили в ведомстве. "Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств",– уточнил собеседник агентства.

Вечером 14 января органы опеки посетили многодетную семью, которая состоит на социальном учете, с очередным плановым визитом Дверь им никто не открыл, хотя сотрудники слышали детский голос и звуки льющейся воды. Тогда представители опеки решили вызвать МЧС и проникнуть в квартиру. Вскрыв дверь, они обнаружили внутри девочек полутора и пяти лет. Их матери и двух братьев в квартире не оказалось.

По предварительным данным, младшая из девочек переохладилась, попробовав самостоятельно помыться в ванне. Детей доставили в больницу для обследования.

В МВД не исключили, что на многодетную мать, которая оставила дочерей без присмотра в квартире, могут завести уголовное дело. Сама женщина в интервью телеканалу Москва 24 рассказала, что оставила девочек одних ненадолго.

Мнения соседей об этом происшествии разделились. Одни поддерживают 26-летнюю многодетную маму, тогда как другие обвиняют ее в безответственности.

происшествия общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика