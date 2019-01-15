Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют

Детей, которых оставили без присмотра в квартире на юго-востоке Москвы, временно отправят в один из столичных приютов. Об этом сообщили телеканалу Москва 24 в пресс-службе городского департамента труда и соцзащиты населения.
Дети останутся в приюте на время выяснения всех обстоятельств случившегося, а затем за семьей закрепят индивидуального специалиста. Он будет постоянно навещать детей и следить за условиями их жизни.
"Сейчас всех детей госпитализировали для обследования и исключения различных заболеваний в городскую больницу", – сообщили в ведомстве. "Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств",– уточнил собеседник агентства.
Вечером 14 января органы опеки посетили многодетную семью, которая состоит на социальном учете, с очередным плановым визитом Дверь им никто не открыл, хотя сотрудники слышали детский голос и звуки льющейся воды. Тогда представители опеки решили вызвать МЧС и проникнуть в квартиру. Вскрыв дверь, они обнаружили внутри девочек полутора и пяти лет. Их матери и двух братьев в квартире не оказалось.
По предварительным данным, младшая из девочек переохладилась, попробовав самостоятельно помыться в ванне. Детей доставили в больницу для обследования.
В МВД не исключили, что на многодетную мать, которая оставила дочерей без присмотра в квартире, могут завести уголовное дело. Сама женщина в интервью телеканалу Москва 24 рассказала, что оставила девочек одних ненадолго.
Мнения соседей об этом происшествии разделились. Одни поддерживают 26-летнюю многодетную маму, тогда как другие обвиняют ее в безответственности.
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