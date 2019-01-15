Запертых без присмотра в квартире детей госпитализировали

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Детей москвички, которая оставила без присмотра дочерей в запертой квартире, доставили в больницу для обследования. Об этом сообщил департамент труда и социальной защиты, передает Агентство "Москва".

Накануне вечером органы опеки и представитель отдела по делам несовершеннолетних МВД посетили с очередным плановым визитом многодетную семью, которая состоит на социальном учете. Дверь им не открыли, однако сотрудники услышали детский голос и звуки льющейся воды. Мать не отвечала на звонки на мобильный, на звонки в дверь также никто не отвечал. На основе этого сотрудники решили вызвать МЧС и проникнуть в квартиру. Там они обнаружили двух девочек пяти и полутора лет без присмотра взрослых. При этом младшая сидела в холодной ванне.

Вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели девочек и решили госпитализировать младшую с подозрением на пневмонию. Ее увезли в больницу в сопровождении специалиста по вопросам опеки и попечительства. У старшей угрозы здоровью не выявили. Признаков истощения у детей нет. Матери и двух ее сыновей в квартире не было. Также сотрудники опеки заявили, что в квартире был большой беспорядок.

После того, как в квартире побывали все службы, вернулась мать с сыновьями. По ее словам, отец детей с семьей не проживает, но иногда навещает их.

В департаменте труда сообщили, что всех детей сейчас госпитализировали для исключения различных заболеваний. После этого их временно передадут в один из московских приютов.

"Последний раз представители соцзащиты были в этой многодетной семье 10 января. В декабре прошлого года квартиру посетили представители управы и ГБУ "Жилищник" и составили акт для проведения ремонта. После того, как дети вернутся, для ежедневного наблюдения за ситуацией в семье за ней закрепят индивидуального специалиста социального сопровождения и психолога. Квартиру также помогут привести в порядок", – сообщил департамент.

На многодетную мать, которая оставила двух маленьких дочерей одних в квартире, могут завести уголовное дело. Об этом сообщила ранее пресс-служба московского главка МВД. Сама женщина рассказала телеканалу Москва 24, что оставила детей ненадолго. Также различается мнение соседей по поводу поведения 26-летней Нины: одни ее поддерживают, другие обвиняют в безответственности.

