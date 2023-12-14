В ВМС Великобритании заявили об еще одном инциденте возле берегов Йемена

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Британские Военно-морские силы (ВМС) заявили об еще одном инциденте в проливе между Красным и Аравийским морями у берегов Йемена. Об этом говорится на сайте центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Центр получил сообщение о том, что команда одного из кораблей наблюдала в 50 метрах от себя взрыв. Это случилось в районе Баб-эль-Мандебского пролива, поэтому всем ближайшим судам было рекомендовано соблюдать осторожность.

"Власти изучают обстоятельства произошедшего", – указывается в источнике.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские мятежники-хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит военную операцию.

19 октября в Аденском заливе боевики захватили грузовое судно Galaxy Leader. Отмечалось, что оно принадлежит британской компании и управляется японской фирмой.

4 декабря американский эсминец USS Carney в Красном море был атакован ракетами и беспилотниками, которые были выпущены из Йемена. 12-го числа норвежское судно Strinda также подверглось нападению крылатой ракетой наземного базирования, прилетевшей из Йемена.

Власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".





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